No Secret Story, Maycon conquistou um “Buzz grátis” e decide tentar desvendar o segredo do Diogo. No entanto, com a Voz como cúmplice, finge querer arriscar no segredo do Heitor. A Renata ao perceber a intenção do companheiro, muda logo o seu humor, partilhando com o resto do grupo que o Maycon vai usar uma teoria sua sobre o segredo do Heitor.