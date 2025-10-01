Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»

No Secret Story 9, Vera, Lídia e Liliana juntaram-se numa conversa focada em Dylan, deixando claro o desagrado em relação às atitudes do concorrente. Durante o desabafo, uma delas sublinhou a determinação em manter a sua postura no jogo, afirmando: «Não me vou anular». O momento revelou a união das três contra Dylan.
