Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final

No Secret Story, durante o Especial, Dylan anuncia decisão relativamente à vontade de desistir do programa. Será que foi em frente ou arrependeu-se? 

Recorde o que aconteceu:

Assim que termina o Especial do Secret Story 9, Dylan e Bruno mostram forte indignação com a sanção aplicada. Revoltados, afirmam que Pedro e Leandro “podem fazer e dizer o que querem” sem consequências, acentuando o clima de injustiça dentro da casa.

O ambiente mantém-se tenso com o passar do tempo e Dylan volta a insistir na ideia de abandonar o programa. Bruno mostra-se alinhado com a decisão e Dylan chega mesmo a sugerir que ambos desistam juntos, de mão dada, criando um momento inédito no formato.

No quarto, as críticas prosseguem e Pedro recorda o confronto recente com Dylan. Liliana considera que os comportamentos de Bruno e Dylan não vão mudar, enquanto Leandro e Fábio aconselham a colega a evitar “meter mais lenha na fogueira”.

No confessionário, Dylan e Bruno mostram-se firmes e irredutíveis quanto à intenção de abandonar o jogo, aumentando a incerteza sobre o futuro dos dois concorrentes dentro da casa.

O Especial desta segunda-feira ficou marcado por uma sanção da Voz a Bruno e Dylan, que deixou os concorrentes completamente perturbados, levando-os a ter uma reação que pode deitar tudo a perder, a um mês da grande final. 

Tudo aconteceu após confrontos de Dylan e Bruno com Pedro, mas também com Leandro. Bruno disse palavras menos bonitas a Pedro, já Dylan foi mais longe e aproximou-se do concorrente nariz com nariz, com o pior a não acontecer por um triz. 

Analisando todas as imagens, a Voz decidiu sancionar Bruno e Dylan com uma nomeação direta a cada um, caso não sejam expulsos no próximo domingo, uma vez que estão ambos nomeados esta semana e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. 

«O que disseram, a forma como reagiram, é completamente inaceitável dentro desta casa, não tenho como não sancionar-vos. Caso não sejam expulsos no próximo domingo, ficam automaticamente nomeados para a próxima semana», disse a Voz, deixando também um aviso a todos os concorrentes. 

Após a emissão, Bruno e Dylan não calaram a revolta e tiveram uma reação explosiva, com Dylan a dar um pontapé numa das cadeiras do jardim, visivelmente exaltado por considerar que são sempre os mesmos a ser repreendidos e sancionados. Também Bruno se mostrou indignado e os dois ameaçaram desistir em conjunto.

«Queres dar a mão e vamos os dois embora de mão dada? Eu secalhar fazia isso», disse Dylan. Bruno não hesitou em apoiar o amigo: «Então bora, eu vou». Dylan acrescentou: «Vamos os dois agora ao confessionário e dizemos à Voz». 

  • Ontem às 21:39
Pedro irredutível com Dylan e companhia: «Não vai mudar»

'Grupo da treta' entre risos após desistência do amigo Bruno

Bruna e Dylan comentam a desistência de Bruno: «Estava a precisar de ir para casa»

As lágrimas já terminaram. Bruno saiu da casa e os colegas já aceitaram

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque

«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque

