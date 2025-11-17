Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio

A Cadeira Quente continua e a Voz relembra o momento em que o Dylan afirmou que o Fábio vai “espancar” todos os homens que se meterem com a Liliana. O Fábio justifica que é agressivo na forma como fala e não na forma como age com alguém. Sobre o momento em que se sentou à frente do Dylan, afirma que foi coerente e fez o mesmo que o concorrente fez com o Pedro. O Dylan contesta que o Fábio quis imitar a sua atitude e o concorrente responde que o rival não é nenhum ídolo para imitar o seu comportamento. A Ana considera que não se devem criticar um ao outro e o Dylan deixa claro que não gostou da observação da colega…