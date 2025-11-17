A Cadeira Quente continua e a Voz relembra o momento em que o Dylan afirmou que o Fábio vai “espancar” todos os homens que se meterem com a Liliana. O Fábio justifica que é agressivo na forma como fala e não na forma como age com alguém. Sobre o momento em que se sentou à frente do Dylan, afirma que foi coerente e fez o mesmo que o concorrente fez com o Pedro. O Dylan contesta que o Fábio quis imitar a sua atitude e o concorrente responde que o rival não é nenhum ídolo para imitar o seu comportamento. A Ana considera que não se devem criticar um ao outro e o Dylan deixa claro que não gostou da observação da colega…
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio
- Há 59 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:38
Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio
Há 59 min
01:59
Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce
Há 31 min
01:50
Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti»
Há 34 min
02:33
Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa
Há 50 min
00:57
Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti»
Há 52 min
01:05
Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan
Há 1h e 13min
01:31
Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...»
Há 1h e 42min
04:33
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
Há 1h e 44min
01:03
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
Há 1h e 52min
04:19
Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...»
Há 2h e 0min
04:02
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia
Há 2h e 6min
03:17
Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca»
Há 2h e 7min
05:49
Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...»
Há 2h e 14min
02:35
Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior»
Há 2h e 18min
01:08
Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente»
Há 2h e 56min
01:15
Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira
Há 3h e 13min
12:52
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»
Hoje às 16:08
00:21
Em vídeo romântico, Carolina Braga dá beijo apaixonado ao namorado (para quem voltou)
Hoje às 15:35
05:40
Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto
Hoje às 15:20
01:41
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto
Hoje às 15:12
02:27
Leandro diz saber os segredos da casa: «Estão todos certos, até as frases»
Hoje às 14:58
03:21
Pedro e Marisa em conversas ‘picantes’: «É como me deixas todos os dias (…) Começa a apertar»
Hoje às 14:29
06:01
Liliana não cala indignação e Fábio avisa-a: «Estiveste mal nesse aspeto»
Hoje às 13:56
01:20
Dylan perto do limite? «Já não consigo suportá-los, nem vê-los à frente»
Hoje às 13:48
05:29
Liliana arrasa Dylan: «O jogo que ele faz aqui é fachada, é manipulação»
Hoje às 13:38
06:09
Marisa avisa Liliana: «Às vezes nós somos injustos com quem nos está a ajudar»
Hoje às 13:36
06:32
Liliana confronta Marisa: «Sei que sou um alvo fácil»
Hoje às 13:35
03:52
Dylan não poupa colegas: «Respirar o mesmo ar que estas pessoas já mete nojo, é tóxico»
Hoje às 13:32
03:05
Má-língua muda de alvo e Dylan é implacável: «Ela é fútil da cabeça aos pés». Bruno atira: «É oca»
Hoje às 13:30
03:30
Dylan e Bruno arrasam Leandro: «Fantoche (…) Pessoal maldosa (…) maquiavélico (…) farsa autêntica»
Hoje às 13:28
01:09
Dylan parece não ter dúvidas: «O milagre é para a Ana»
Hoje às 13:24
01:40
Lágrimas sem fim: Leandro emociona-se após dinâmica
Hoje às 13:02
03:40
Confronto no alpendre: Dylan e Marisa Susana envolvem-se em discussão
Hoje às 13:00
02:33
Como nunca o viu: Fábio abre o coração e conta história emocionante
Hoje às 12:45
02:25
«A perda de um bocado de mim»: Leandro recorda o dia mais triste da sua vida
Hoje às 12:42
02:02
Discussão aquece: Liliana tapa os ouvidos enquanto Bruna fala
Hoje às 12:40
03:42
Fábio sem papas na língua arrasa Bruna: «Palhaça»
Hoje às 12:38
02:00
Sem paciência, Ana critica Fábio: «Tapadinho»
Hoje às 12:36
04:20
Berros. Ana dispara contra Liliana: «Egoísta»
Hoje às 12:35
02:03
Ana não se conforma com atitude de Liliana com Fábio
Hoje às 12:33
01:29
Bruno arrasa em dinâmica: expulsava Liliana sem hesitar
Hoje às 12:28
02:35
Dinâmica explode. Inês enfrenta Liliana: «Então não te queixes»
Hoje às 12:26
03:01
Dylan e Leandro de costas voltadas: «O papel do coitado»
Hoje às 12:17
00:46
Sem rodeios: Dylan escolhe Fábio como o que menos merece ficar na casa
Hoje às 12:13
01:37
Emoção: Marisa fala sobre os filhos e é a reação de Pedro Jorge que surpreende
Hoje às 12:11
06:01
Bruna revolta-se em dinâmica e enfrenta Marisa Susana: «Agora calas-te»
Hoje às 12:10
02:10
A ferver: Marisa dispara em dinâmica e ataca Bruna
Hoje às 12:00
05:11
Cláudio Ramos confronta Ana Cristina: «Sentiste que eras mais amiga dela do que ela tua?»
Hoje às 11:54
05:11
Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa
Hoje às 11:53
07:35
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
Hoje às 11:46
07:35
Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»
Hoje às 11:46
07:35
Ana Cristina confessa qual foi a maior surpresa depois de sair da casa: «Eu ainda estou chocada»
Hoje às 11:45
04:37
Ao pequeno-almoço, Marisa Susana perde a paciência com Pedro: «És mau»
Hoje às 11:37
04:43
Pazes à vista? Marisa Susana faz apelo a Pedro: «Tenta ser mais simpático»
Hoje às 11:26
04:11
Marisa desabafa com Pedro Jorge: «Viraram-se todos contra mim por te ter defendido»
Hoje às 11:22
00:56
Marisa e Pedro entre beijos e farpas: «Mudei por ti e por nós»
Hoje às 11:12
01:21
Bruna atira: «A Marisa Susana está-me a dar um asco»
Hoje às 11:05
01:52
Dylan garante que Pedro gostava da Ana mas perdeu-a no jogo
Hoje às 11:02
03:10
Leandro recorda 'ficha tripla' e avisa: «A Bruna é a próxima»
Hoje às 10:27
01:02
Surpresa no alpendre: Bruna carrega no Botão e ganha pista exclusiva
Hoje às 10:22
01:05
Com Marisa no quarto, Pedro Jorge atira: «Se estivesse aqui com a minha princesa...»
Hoje às 10:16