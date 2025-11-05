«Vais engolir tudo o que andas a pensar...»: Em lágrimas, Marisa despista Leandro do seu segredo

No Última Hora do Secret Story 9, Visivelmente abatido, Leandro finalmente questiona se Marisa está chateada consigo. Em lágrimas, Marisa confessa estar bastante desiludida e sublinha que nem tudo o que acontece é por jogo. Acrescenta que Leandro era a pessoa em quem mais confiava e condena-o por associar tudo a segredos. Leandro confirma que não entende de onde vem toda a confiança entre Marisa e Pedro e a concorrente sugere que o amigo arrisque no seu segredo, garantindo que vai ter uma surpresa. Leandro insiste que não disse nada de mais e expôs apenas todas as suas teorias.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

