«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo

No Secret Story 9, Liliana discute com Leandro pois diz que este sempre disse que não falava de outros concorrentes que já saíram e Leandro desmente a colega. Depois, Liliana grita para Leandro a dizer que o vai desmascarar até ao fim e este só consegue rir-se e gozar com o motivo da concorrente adversária.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

