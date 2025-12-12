Já chegámos ao whatsapp!
Vânia Sá sofre percalço ao volante: «Vem a sirene da GNR atrás de mim»

Vânia Sá sofreu um incidente na estrada, enquanto conduzia rumo à sua loja para fazer mais um direto da roupa que vende.

  • Secret Story
  • Há 3h e 59min
Fora da Casa

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

16:37
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

16:26
Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

15:39
Surpresa! Maria Botelho Moniz tem novo projeto fora da televisão: «Um dia, lanço uma coisa minha. Hoje é o dia»

15:31
Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

15:30
Francisco Monteiro partilha foto de mulher misteriosa e declara-se: “Amor da minha vida”

14:54
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Bruna Gomes capta todas as atenções. «Brilho diferente» leva fãs à loucura

3 mar, 17:17
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

10 dez, 15:44
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»
05:03

Hoje às 11:30
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"
02:46

Ontem às 23:27
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Há 2 min
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Há 12 min
Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Há 1h e 0min
Surpresa! Maria Botelho Moniz tem novo projeto fora da televisão: «Um dia, lanço uma coisa minha. Hoje é o dia»

Há 1h e 8min
Francisco Monteiro partilha foto de mulher misteriosa e declara-se: “Amor da minha vida”

Há 1h e 45min
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

Ontem às 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Ontem às 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

10 dez, 18:49
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Há 3h e 36min
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Há 3h e 57min
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Hoje às 11:23
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»

Hoje às 10:02
Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Hoje às 11:02
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
