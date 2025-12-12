Vânia Sá sofreu um incidente na estrada, enquanto conduzia rumo à sua loja para fazer mais um direto da roupa que vende.
Vânia Sá sofre percalço ao volante: «Vem a sirene da GNR atrás de mim»
- Há 3h e 59min
01:00
Vânia Sá sofre percalço ao volante: «Vem a sirene da GNR atrás de mim»
Há 3h e 59min
07:10
Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela
Há 52 min
02:11
Leandro lança teoria hilariante para o segredo de Marisa
Há 1h e 9min
05:06
Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo
Há 1h e 21min
02:31
«Eu preciso tanto de ti»: Pedro e Marisa trocam beijinhos e juras de amor
Há 1h e 28min
01:55
Gritos e gargalhadas ao mesmo tempo: Fábio e Liliana unidos contra Ana
Há 2h e 18min
04:44
Ana para Liliana: «Fizeram acusações fortes um ao outro e agora já são os melhores amigos»
Há 2h e 20min
05:21
Conflitos sem fim! Pedro pica-se com Leandro e Ana e Liliana não se entendem: «Jogas baixo»
Há 2h e 24min
03:12
Nas costas de Liliana, Ana arrasa-a: «Já acredita na própria personagem (…) é tão falsa»
Há 2h e 35min
01:44
«Junta-te a ela! Para mim, vocês as duas são iguais»: Gritos reinam entre Leandro e duas concorrentes
Há 2h e 37min
01:14
«Básica... é tudo o que tu és, querida»: Leandro imita a voz de Ana e "rasga-a"
Há 2h e 38min
05:42
Completamente fora de si! Liliana e Ana aos gritos: «Cresce e aparece»
Há 2h e 39min
03:59
Ana implacável com Leandro: «Olha mim e olha para ti, há uma grande diferença, és uma farsa»
Há 2h e 39min
02:11
Picardia acesa! Leandro e Pedro desentendem-se: «Nem a minha mãe manda em mim»
Há 3h e 5min
02:35
Liliana furiosa após concílio dos nomeados: «Tentaram sujar a minha imagem, não consegui falar»
Há 3h e 15min
03:18
Aos gritos, Ana e Leandro pegam-se em acesa discussão: «Cala-te e senta-te!»
Há 3h e 41min
00:47
Após acesa discussão com Ana, Leandro recebe massagem relaxante de Pedro: e o momento é de rir
Há 3h e 41min
04:52
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
Há 3h e 57min
04:23
O concílio acabou, mas a discussão de Ana e Liliana continua: «Metes-te numa posição ridícula»
Hoje às 12:39
04:17
Inês farta-se das acusações de Liliana: «És uma mentirosa, distorces as coisas»
Hoje às 12:37
06:15
Ana implacável com Liliana: «Tu, por 250 mil euros, vale tudo! Desrespeitaste o Fábio»
Hoje às 12:23
01:27
Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar Ana: «Eu usei o Pedro?»
Hoje às 12:23
02:12
Inês defende-se das críticas de Liliana: «Ela é a última pessoa que pode dizer...»
Hoje às 12:16
03:17
Liliana quer ver Inês pelas costas e a discussão escala: «Andaste às costas do Dylan (...) Foste suja»
Hoje às 12:13
03:17
Gritos e acusações. Inês e Ana unem-se contra Liliana: «És muito baixa»
Hoje às 12:13
04:22
Gozo e ironia. Liliana acusa colegas de «mancharem a sua imagem» e Ana não se deixa ficar: «Olha-te ao espelho»
Hoje às 12:09
04:22
«Mentiras dizes tu!»: Liliana e Ana em aceso confronto no concílio dos nomeados
Hoje às 12:09
03:14
Leandro e Liliana aos gritos um com o outro «És mesmo baixo nível»
Hoje às 11:44
05:03
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»
Hoje às 11:30
02:27
Marisa e Leandro cortam na casaca dos colegas «Em certas situações ela desceu ao nível deles»
Hoje às 11:00
02:57
Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos
Hoje às 10:57
04:11
Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»
Hoje às 10:53
03:15
Sandrina encerra capítulo da sua vida: “Quase não estava a ver a bebé, quem a estava a criar era a minha mãe”
Hoje às 10:49
03:15
Sandrina fala sobre o problema de saúde da filha: “Não sabemos se é reversível”
Hoje às 10:49
02:26
Cláudio Ramos garante: "Tenho a certeza que a Liliana e o Zé vão voltar"
Hoje às 10:44
02:26
Jéssica Vieira lança suposição sobre Liliana: "Acho que ela pode procurar o Zé"
Hoje às 10:43
01:01
Leandro lança farpa a Liliana «Tu aqui não precisas de tomar um banho de água fria, lá fora é que vais levar uma banhada de água fria. »
Hoje às 10:36
03:12
Cláudio Ramos expõe confissão de Marisa Susana sobre Pedro: "Seduzia-me através do espelho"
Hoje às 10:33
05:26
Cláudio Ramos revela teoria inédita sobre Marisa
Hoje às 10:21
05:26
Jéssica sobre Pedro e Marisa: "Eles não se apoiam"
Hoje às 10:21
01:17
Liliana e Marisa dizem saber o segredo da Ana «Nunca pensei que fosse tão fácil»
Hoje às 10:18
05:28
Cláudio Ramos defende Liliana e confronta ex-concorrentes: "Vocês deram à Liliana o benefício da dúvida?"
Hoje às 10:08
07:12
Cláudio Ramos defende Liliana e Raquel atira: "Ela teve a culpa a partir do momento em que deu abertura ao Fábio"
Hoje às 10:03
06:03
Raquel apela à saída da Liliana do «Secret Story 9»: "É mesmo insuportável a convivência com ela"
Hoje às 10:01
02:22
«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana
Ontem às 23:45
02:58
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
Ontem às 23:37
02:46
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"
Ontem às 23:27
02:47
Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário
Ontem às 23:21
02:15
Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação
Ontem às 23:14
02:23
Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana
Ontem às 23:09
01:24
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
Ontem às 23:00
05:06
Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim»
Ontem às 22:53
03:08
Azedou. Pedro chateia-se com Marisa: «Incoerente»
Ontem às 22:42
03:35
Pedro questiona Marisa sobre a preocupação com Fábio
Ontem às 22:38
00:48
Pedro apático e pensativo após Marisa falar que Ana tem interesse nele
Ontem às 22:33
02:47
Marisa é clara: «Vim para levar eu o cheque para casa»
Ontem às 22:21
05:45
«Saía hoje só para dar a vitória à Liliana». Afirmação de Fábio deixa todos em choque
Ontem às 22:20
01:59
Muito nervosa, Ana justifica-se: «Afinal, o que sente por Pedro?»
Ontem às 22:06
06:12
«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos
Ontem às 22:04
02:39
Marisa afirma que Ana está interessada em Pedro e este fica de olhos arregalados
Ontem às 21:53
01:59
Cristina Ferreira confronta Marisa e Pedro com as maiores discussões: «Têm noção do que já foi dito?»
Ontem às 21:51