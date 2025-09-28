Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Na gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira deu início a um dos momentos mais tensos de sempre na história dos reality shows: o confronto entre Liliana e o noivo Zé.

Foi há pouco mais de uma semana que Liliana entrou na casa mais vigiada do país. O segredo que levou consigo foi precisamente o facto de ter sido pedida em casamento na gala de estreia, algo que os colegas de jogo ainda não sabem.

Dentro da casa, a concorrente já tem dado que falar devido à sua crescente cumplicidade com Fábio. No entanto, cá fora, Zé mantém-se firme e não esconde o apoio incondicional à noiva. Algo já visto em dois momentos distintos. Primeiro, quando foi convidado para ir comentar a proximidade e a intimidade aparente entre a noiva e Fábio, e depois, em plena gala de domingo à noite, em que tivemos Zé ao telefone em direto.