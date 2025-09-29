Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem

No Secret Story 9, os concorrentes tiveram a tarefa de escolher os protagonistas da casa que deveriam participar na prova da imunidade. Os escolhidos foram Liliana, Dylan, Bruna e Lídia, cada um com a oportunidade de garantir uma vantagem crucial no jogo. No final, Dylan destacou-se e venceu a prova, garantindo a tão desejada imunidade e fortalecendo a sua posição na casa mais vigiada do País.