Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...»

No Última Hora do Secret Story, Vera comenta as últimas imagens de Dylan e o facto de o concorrente ameaçar desistir. Além disso, esclarece porque se reconciliou com Dylan, antes da zanga, que acabou a ditar a expulsão direta. Veja as imagens.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
