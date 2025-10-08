Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Vera alerta Fábio sobre Liliana: «Ela está uma pessoa confusa»

No Secret Story, Vera, que já se envolveu com Fábio, deixa um alerta ao concorrente sobre Liliana. O momento acontece após a revelação do segredo de Liliana, que deixou todos em choque. Vera alerta Fábio: «Ela está uma pessoa confusa. Já disse que não se vai envolver aqui dentro» 

  • Ontem às 23:39
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Segredo de Liliana é descoberto. Todos de boca aberta, mas Fábio fica cabisbaixo
04:49

Segredo de Liliana é descoberto. Todos de boca aberta, mas Fábio fica cabisbaixo

22:11 Ontem
Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

22:05 Ontem
Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio
01:13

Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio

22:05 Ontem
Raquel carrega no segredo e deixa Liliana em pânico
02:50

Raquel carrega no segredo e deixa Liliana em pânico

21:59 Ontem
Liliana revoltada: «É inadmissível (…) acabei uma relação e já pertenço ao Fábio? Está-me a queimar»
04:48

Liliana revoltada: «É inadmissível (…) acabei uma relação e já pertenço ao Fábio? Está-me a queimar»

20:47 Ontem
Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»
03:23

Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»

19:01 Ontem
Mais Viral

Mais Vistos

Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio
01:13

Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio

Ontem às 22:05
Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial
03:07

Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial

Ontem às 23:16
Fábio recebe alerta de Vera, mas garante: «Não a vou abandonar»
04:45

Fábio recebe alerta de Vera, mas garante: «Não a vou abandonar»

Ontem às 23:44
Drama após a revelação do segredo. Liliana quer desistir
02:53

Drama após a revelação do segredo. Liliana quer desistir

Ontem às 23:39
Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana
02:35

Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana

Ontem às 23:37
Ver Mais

Notícias

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Ontem às 22:05
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ontem às 21:05
«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

Ontem às 16:57
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ontem às 16:34
Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Ontem às 16:32
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

Ontem às 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

Ontem às 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

Ontem às 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Ontem às 19:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

6 out, 00:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ontem às 21:05
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ontem às 16:34
Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Ontem às 16:32
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Ontem às 15:14
24h depois de terminar noivado com Zé, Liliana já beijou Fábio e ainda falou da relação: «Desanimava porque estava ali sempre com ele»

24h depois de terminar noivado com Zé, Liliana já beijou Fábio e ainda falou da relação: «Desanimava porque estava ali sempre com ele»

Ontem às 12:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

Ontem às 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Ontem às 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

Ontem às 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

6 out, 00:08
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Ontem às 14:57
Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

7 out, 20:49
Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

7 out, 18:24
Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

7 out, 17:26
Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

7 out, 17:11
Ver Mais Outros Sites