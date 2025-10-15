Vera avisa Liliana sobre Inês: «Ela não quer que fales mais no assunto»

No Secret Story 9, viveu-se um clima de tensão entre Inês e Vera. Inês quis conversar a sós com a colega, para esclarecer tudo o que está a acontecer e deixar claros todos os sentimentos. Mais tarde, Vera desabou em lágrimas com toda a situação. Liliana esteve junto da colega para a amparar e esta aproveitou o momento para lhe transmitir tudo o que Inês declarou.

Recorde o que aconteceu no Especial:

A tensão entre Dylan e Vera voltou a ser tema de conversa. Durante uma dinâmica, a concorrente admitiu arrepender-se de ter tentado reaproximar-se do colega e confessou: «O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera». No Especial, os concorrentes metem os pontos nos i's e Vera assume interesse por Inês.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto