Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

No Secret Story 9, os concorrentes reunem-se no exterior da casa, para uma dinâmica. Vera coloca-se no centro para dar oportunidade a todos de lhe dizerem tudo o que pensam. O que não esperava era que ninguém se pronuncia-se.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

