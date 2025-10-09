Vera dá conselho a Liliana sobre Fábio e Dylan reage: «Conheces o Fábio há quantos anos?»

No final da noite, Vera pede à Liliana para não magoar Fábio e Inês aconselha-a a resolver-se consigo própria primeiro. Dylan assiste à conversa, aproveitando para questionar Vera sobre o tipo de relação que tem com Fábio. O questionário é complexo, mas Vera ignora todas as perguntas e continua a aconselhar Liliana…

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!