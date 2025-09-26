Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...»

No Secret Story 9, Dylan e Vera voltam a ter uma conversa séria sobre a relação de ambos. A concorrente justifica que tem vontade de estar com o amigo especial, mas quer aproveitar a experiência. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país