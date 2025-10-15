Já chegámos ao whatsapp!
Vera declara sentimentos a Inês: «É complicado perceber que tem namorado»

Após terem sido sancionados, são vários os concorrentes indignados com a consequência de dormir ao relento. A Liliana e a Vera parecem indiferentes e, no confessionário, a Liliana goza o prato divertida com o caos que provocou. O Dylan mostra-se irritado com as imagens que viram da “palhaçada com a Inês” e da Liliana a dizer à Vera para o descartar, aliviado por ter saltado fora a tempo. A Marisa Susana entrega fatias de bolo de anos da Ana Cristina à Liliana e à Vera e instala-se a confusão no jardim. A Bruna e o Dylan discutem com a Marisa Susana por considerarem que as culpadas pelas últimas sanções não mereciam comer bolo. Do outro lado do jardim, a Liliana assiste divertida à discussão, comentando que o bolo está mesmo bom…

  • Há 2h e 39min
