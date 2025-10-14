Já chegámos ao whatsapp!
Vera deixa Dylan por ter interesse em Inês? A cara de Dylan é de choque ao ver imagens

No Secret Story 9, a tensão entre Dylan e Vera voltou a ser tema de conversa. Durante uma dinâmica, a concorrente admitiu arrepender-se de ter tentado reaproximar-se do colega e confessou: «O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera». No Especial, os concorrentes metem os pontos nos i's e Vera assume interesse por Inês.

  • Ontem às 22:28
Dylan descobre que Vera andava atrás de Inês e mostra-se revoltado: «Andou a fazer de mim otário nas costas»
22:39 Ontem
Inês e Dylan desabafam sobre Vera: «A Vera está a ser um bebé»
22:36 Ontem
Sanção: Após incumprimento das regras, concorrentes vão dormir na rua. As reações são de rir
22:33 Ontem
Inês vê imagens de Vera a afirmar ter interesse em si, e a reação não é positiva: «Tenho medo»
22:30 Ontem
Dylan e Vera metem um fim na relação: «Não correu da melhor maneira»
22:26 Ontem
Liliana justifica fim do noivado e dirige-se à família: «Quero dizer que...»
22:21 Ontem
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Ontem às 16:19
Bruno Savate: o durão dos reality shows que tem hoje o coração mole de pai babado

17 mar, 16:52
Retaliação? Marcelo Palma reage à polémica sobre a amizade com Afonso Leitão: o gesto que todos repararam

Ontem às 15:54
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Ontem às 17:42
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

Ontem às 17:16
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Ontem às 17:14
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Ontem às 16:59
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Ontem às 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
Ontem às 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
Ontem às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
9 out, 19:37
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Ontem às 17:42
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Ontem às 17:14
Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Ontem às 16:19
Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Ontem às 15:52
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Ontem às 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
Ontem às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
10 out, 08:31
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Ontem às 19:54
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Ontem às 15:10
Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Ontem às 12:28
Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Ontem às 12:13
Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Ontem às 11:35
