Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»

No Secret Story 9, Vera decidiu esclarecer de vez as tensões com os colegas e deixou tudo em pratos limpos. A iniciativa, no entanto, não agradou a todos. Marisa Susana reagiu de forma irónica e provocatória, atirando: «Vais começar a chorar».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto