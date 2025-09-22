Vera desata a gritar com Leandro após salvação de Dylan: «O meu jogo nunca passará pelo Dylan»

No Secret Story 9, o regresso de Dylan à casa desencadeou uma discussão acesa entre Vera e Leandro. A concorrente não hesitou em acusar o colega de se sentir incomodado com a entrada do amigo, atirando: «Eu sabia que a alegria dele era que o Dylan não entrasse». Vera defendeu ainda que a sua presença no jogo «é por mim mesma e não porque tenho alguém ao lado», reforçando que Leandro é «cínico e falso» e que «cada pessoa prova do próprio veneno».

Leandro, por sua vez, reagiu em tom irónico: «Canta bem, mas não me alegra» e, perante as críticas, respondeu com sarcasmo: «Nem vou dormir esta noite, estou preocupadíssimo».