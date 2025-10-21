Vera é expulsa e Dylan reage: «Pensa na minha situação aqui dentro com a minha família lá fora»

No Secret Story 9, o ambiente dentro da casa ficou em suspenso após a expulsão de Vera, um dos momentos mais marcantes da edição até agora. Depois do anúncio da decisão da Voz, os concorrentes foram convidados a partilhar as suas opiniões sobre o sucedido e as reações não tardaram a surgir. Durante o debate, Bruna acabou por chamar a atenção de Liliana, depois de esta ter afirmado que compreendia e até defendia a atitude de Vera. A troca de palavras gerou algum desconforto entre os colegas, com opiniões divididas sobre o comportamento que levou à expulsão. Por sua vez, Dylan, o concorrente envolvido no incidente, mostrou-se sereno e garantiu que não tem nada a esconder. «Vou assumir todos os meus erros, mas estou tranquilo no que toca às minhas atitudes dentro da casa», afirmou, deixando claro que pretende seguir o jogo com foco e sem polémicas.

