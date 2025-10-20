Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

No Especial do Secret Story 9, o momento mais aguardado chegou: A Voz anunciou a decisão e Vera foi oficialmente expulsa da casa mais vigiada do País.

A revelação caiu como uma bomba entre os concorrentes, que reagiram com surpresa e emoção. Antes de abandonar o jogo, Vera decidiu quebrar o silêncio e explicar, em detalhe, tudo o que aconteceu e os motivos que a levaram a protagonizar o polémico episódio com Dylan. O concorrente também teve oportunidade de partilhar a sua versão dos factos, num momento intenso que deixou todos em suspense. No final, Vera admitiu que, fora da casa, ainda terá de haver uma conversa e não será apenas entre os três.