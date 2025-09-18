Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»

No Diário do Secret Story 9, Vera regressou à casa, depois de um incidente que a obrigou a ser assistida por uma equipa médica. Veja todas as reações a este regresso.
A voz fez questão de anunciar o regresso da concorrente com pompa e circunstância:
«COMO SABEM, A VERA PRECISOU DE CUIDADOS MÉDICOS QUE EXIGIRAM A SUA AUSÊNCIA. FELIZMENTE, RECEBEU ALTA MÉDICA E REGRESSA AGORA COM A ORDEM CLÍNICA NECESSÁRIA PARA CONTINUAR A VIVER ESTA AVENTURA. DURANTE TODO O TEMPO EM QUE SE ENCONTROU AUSENTE, ESTEVE SEMPRE SOB ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO, SEMPRE EM SEGURANÇA E, CLARO, EM TOTAL ISOLAMENTO, GARANTINDO O SIGILO, PARA QUE AS REGRAS DO JOGO FOSSEM RESPEITADAS. REFORÇO E SUBLINHO, A VERA NÃO TEVE QUALQUER ACESSO A INFORMAÇÕES DO EXTERIOR. POR ISSO, COM A MINHA GARANTIA, ESTÁ OFICIALMENTE DE REGRESSO À CASA DOS SEGREDOS. ESTE ASSUNTO FICA AQUI ENCERRADO. NÃO HÁ LUGAR PARA PERGUNTAS NEM ESPECULAÇÕES. O QUE HÁ, SIM, É MOTIVO PARA CELEBRAR: A VERA ESTÁ DE VOLTA!».
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!