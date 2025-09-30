Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!»

Depois do Especial do Secret Story 9, Vera atirou o gelo de Marisa Susana à piscina e as duas acabaram por ter um bate-boca mais aceso. Vera exaltou-se e, aos gritos com a colega, avisou-a para ter cautela com as provocações. Veja tudo.

No Secret Story 9, as rondas de nomeações da noite elevaram a tensão e a emoção dentro da casa, revelando-se decisivas para o desenrolar desta semana. Conheça o leque de nomeados e vote já para salvar o seu concorrente favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

