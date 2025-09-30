Já chegámos ao whatsapp!
Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!»

Depois do Especial do Secret Story 9, Vera atirou o gelo de Marisa Susana à piscina e as duas acabaram por ter um bate-boca mais aceso. Vera exaltou-se e, aos gritos com a colega, avisou-a para ter cautela com as provocações. Veja tudo.

No Secret Story 9, as rondas de nomeações da noite elevaram a tensão e a emoção dentro da casa, revelando-se decisivas para o desenrolar desta semana. Conheça o leque de nomeados e vote já para salvar o seu concorrente favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe tudo ao minuto

 

Últimos vídeos

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

12:23
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»
03:06

08:18
Fábio atira à cara de Liliana: «Eu vou a nomeações porque estou contigo»
03:45

08:13
Nova discussão com Marisa Susana no intervalo da gala: «Aqui ninguém me manda calar»
04:02

18:44 Ontem
Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

13:36 Ontem
Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

13:03 Ontem
«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

Hoje às 11:50
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

27 set, 18:46
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Ontem às 00:03
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Há 3h e 7min
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Hoje às 12:41
Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Há 36 min
Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Há 1h e 29min
Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Há 3h e 51min
Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Há 3h e 54min
Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Hoje às 13:08
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Há 3h e 7min
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Hoje às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Hoje às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

28 set, 23:53
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Há 36 min
Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Há 36 min
Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Há 1h e 29min
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Há 2h e 21min
Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Há 3h e 51min
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

20 set, 08:19
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Há 2h e 20min
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Há 2h e 27min
Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Há 3h e 7min
Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Hoje às 12:48
"Estás grávida?": Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira

Hoje às 12:16
