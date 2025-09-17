Vera faz revelação bombástica (e picante): «A Inês faz o meu género»

No Secret Story 9, após ter aparecido um desenho de duas meninas no espelho do wc, Liliana, Vera, Inês e Ana especulam. Vera, interessada no tema, ri-se muito e questiona Inês, mas esta diz que não tinha paciência para outra mulher. No confessionário, Vera admite que Inês é a mulher mais atraente da casa e não tem dúvidas de que ela também gosta de mulheres. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!