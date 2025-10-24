Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras»

No Secret Story 9, Marisa Susana e Dylan entram em picardias. O concorrente recorda relação com Vera e afirma, em tom irónico, que «sempre preferiu loiras», referindo-se a Inês. Dylan revela ainda tudo aquilo que sente por Inês.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País