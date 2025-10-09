Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo

No Secret Story 9, Vera mostrou-se cética quanto à possibilidade de Liliana assumir uma relação com Fábio fora da casa. A concorrente partilhou a sua opinião com o amigo e aconselhou-o a ter cuidado para não sair magoado. Apesar das palavras de Vera, Fábio manteve-se confiante nos sentimentos de Liliana.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!