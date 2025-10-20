Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

No Especial do Secret Story 9, o momento mais aguardado da noite chegou: A Voz anunciou a decisão e Vera foi oficialmente expulsa da casa mais vigiada do País. Antes de abandonar o jogo, a concorrente teve oportunidade de ouvir as mensagens deixadas pelos colegas, um momento carregado de emoção que acabou em lágrimas. A razão? Inês optou por não lhe deixar qualquer mensagem, gesto que deixou Vera em lágrimas.