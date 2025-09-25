Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?»

No Secret Story 9, Vera desentende-se com Dylan por causa de Bruno. Tudo porque os concorrentes planearam uma estratégia para que os colegas achassem que Vera e Bruno são um ex-casal, mas agora Dylan está com ciúmes. Farta de discutir, Vera chama Bruno ao quarto onde estava com Dylan para colocar os pontos nos i's. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

