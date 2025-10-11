Vera perde a cabeça com Liliana e Dylan: «Vou dançar com quem eu quiser»

No Secret Story 9, uma simples dança acabou por gerar mais um momento de tensão. Liliana e Dylan colocaram Pedro Jorge no centro da discórdia, mas foi Vera quem perdeu a calma. A concorrente, visivelmente irritada, respondeu de forma contundente: «Vou dançar com quem eu quiser».
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!