Vera perde a cabeça com Liliana e Dylan: «Vou dançar com quem eu quiser»

No Secret Story 9, uma simples dança acabou por gerar mais um momento de tensão. Liliana e Dylan colocaram Pedro Jorge no centro da discórdia, mas foi Vera quem perdeu a calma. A concorrente, visivelmente irritada, respondeu de forma contundente: «Vou dançar com quem eu quiser».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

