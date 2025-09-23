Vera preocupada com aproximação de Fábio e Liliana: «Acho que te perdeste um bocado»

No Secret Story 9, Vera apanha Fábio no corredor e aproveita o momento para o confrontar por causa da sua aproximação a Liliana, que tanto deu que falar na última gala! Fábio garantiu que não tem intenção nenhuma com a colega, mas Vera alertou-o para o impacto negativo que a sua relação com ela pode ter no seu percurso no programa.

Recorde que Fábio esconde o segredo «Envolvi-me com uma concorrente da casa», sendo Vera essa concorrente.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

