Vera quer ter filhos com Dylan? A concorrente responde mas é o comentário da Voz que surpreende

No Secret Story 9, Cristina Ferreira destacou a reação visivelmente curiosa de Dylan sempre que surgem novas teorias sobre os segredos de Vera, sobretudo quando envolvem o seu suposto relacionamento com outros concorrentes. No final, a apresentadora não resistiu e lançou a pergunta direta a Vera: quer ter filhos com Dylan? A pergunta gerou momentos de riso, ainda mais quando A Voz acrescentou um comentário inesperado, deixando todos dentro da casa em êxtase.