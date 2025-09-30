Vera revela desilusão com Dylan: «Traiu a minha confiança»

No Secret Story 9, Vera explicou os motivos que a afastaram de Dylan. A concorrente sente-se magoada, pois acredita que a relação que Dylan construiu com ela foi apenas estratégica. Lídia e Liliana receberam os desabafos da colega, que admitiu sentir a sua confiança traída. Já Marisa confessou que nunca tinha visto Dylan ficar sem reação.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
