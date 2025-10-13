Já chegámos ao whatsapp!
Vera sobre reação de Dylan com Pedro Jorge: «Assustou-me... Não gosto de homens assim»

No Secret Story 9, Vera desabafa com Liliana e Fábio e revela não ter gostado nada da atitude de Dylan, ao dirigir-se a Pedro Jorge de forma agressiva. Vera confessa que ficou assustada, pois não gosta de homens assim.

Recorde o que aconteceu:

A Cadeira Quente prossegue e Ana refere os nomes do Bruno, do Rui e da Mariana como os concorrentes que menos opinam. Pedro concorda, afirmando que Inês apenas dá a sua opinião e nada mais. A concorrente contesta que, ao contrário do Pedro, não “rouba” nem se mete entre casais. Pedro reforça ainda o nome do Rui, que o acusa de falar nas costas. Dylan intervém e critica Pedro por se estar a achar o “campeão”. Pedro recorda que Dylan lhe fez peito e, sentindo-se provocado, o concorrente levanta-se e acusa o marido da Marisa de fazer o mesmo, mas com mulheres. Os concorrentes envolvem-se numa forte troca de acusações, até que Liliana dá o seu ponto de vista. A concorrente arrasa também Pedro por se exaltar demasiado com as mulheres e os dois também têm uma forte discussão.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

