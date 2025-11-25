Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo

No quarto azul do Secret Story 9, Leandro encontra os últimos vestidos de noiva deixados por Marisa Susana e Pedro sugere que uma das peças permaneça na casa como recordação. A proposta desencadeia de imediato a reação de Marisa, dando início a mais um episódio de ciúmes.

Na casa de banho, a sós com Pedro, Marisa questiona como reagiria o marido se fosse ela a querer guardar uma peça de roupa de Bruno. A conversa rapidamente escala para trocas de acusações, culminando com Marisa a afirmar que Pedro pode ficar com os vestidos, as cuecas e até os batons.

Na sala, Liliana provoca Marisa ao comentar a vontade de Pedro em guardar o vestido de noiva de Marisa Susana como lembrança da amiga, reacendendo ainda mais a tensão.