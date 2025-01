Vilã ou vítima? Iury Mellany recebe críticas de várias colegas

No Secret Story - Desafio Final, na roleta das perguntas difíceis, a Joana pergunta à Iury se se sente mais só e diz que há certas pessoas que ela não deixa entrar no seu círculo. A Iury não se revê nesse comportamento e questiona se alguma vez virou a cara a alguém, o que leva a Joana a apontar que a colega faz sempre parecer que as pessoas a estão a ofender. A Inês e a Jéssica concordam com a visão da Joana, acusando a Iury de ser teatral e de se fazer de vítima. A visada garante que não se faz de vítima. Já o João, diz que a Iury faz as colegas “sair do salto” e acusa-as de exigirem que se aproxime quando elas próprias também não o fazem.