Na gala do Secret Story - Casa dos Segredos, os concorrentes foram desafiados pela Voz a escolherem, num grupo, quem dá tudo ao jogo e, no outro, quem não está a dar nada. João Ricardo foi eleito o que mais está a jogar no seu grupo, recebendo uma imunidade. Margarida foi apontada pelo seu grupo como a que dá menos, recebendo uma nomeação direta.