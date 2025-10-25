Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar

No Secret Story 9, Marisa protagoniza uma missão com in-ear que não passou despercebida. Entre risos e ironia, a concorrente deixa a frase marcante “a minha presença é notada por mim mesma”. Bruna apercebe-se da missão da colega e expõe-na. A Voz sanciona a concorrente que acaba por perder 1000€.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

