Ao Minuto
12:15
05:04
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»
09:52
10:36
Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»
Há 52 min
Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair
Há 1h e 4min
Mais Vistos
Notícias
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz
Há 2h e 25min
EXCLUSIVOS
FORA DA CASA
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Ontem às 17:43
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal
Ontem às 17:42
TVI Reality
02:57
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
Ontem às 17:19
03:02
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
13 out, 08:26
Outros Sites
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos
Há 2h e 33min
tvi
Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"
Há 3h e 55min
selfie
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»
Ontem às 19:54