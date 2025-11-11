«Vocês são os discípulos do Leandro?»: Cristina Ferreira confronta o quarteto

No Especial Secret Story 9, os concorrentes que compõem a "Gang dos Frescos": Leandro, Marisa Susana, Marisa e Pedro são chamados ao auditório e são confrontados com imagens duras, que mostram que o grupo tem vindo a passar uma certa cisão. Depois, Cristina Ferreira provoca o grupo com perguntas.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!