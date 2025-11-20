Já chegámos ao whatsapp!
«Vocês têm é comichão»: Ana sai em defesa de Marisa

No Secret Story 9, a Caixa dos Mexericos voltou a ‘pegar fogo’ à casa, a troca de farpas não se fez esperar. No Especial, os concorrentes reagiram aos comentários e o ambiente foi tenso. Ana acabou por defender a colega e acusou o ‘Gangue dos Frescos’ de ter inveja do poder de encaixe da concorrente.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Há 2h e 39min
01:21

22:55 Ontem
01:00

22:51 Ontem
03:12

22:47 Ontem
05:59

22:28 Ontem
06:33

22:15 Ontem
03:21

22:10 Ontem
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Há 2h e 53min
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Ontem às 17:21
Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Ontem às 16:31
Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Ontem às 15:49
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Há 2h e 53min
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Ontem às 17:21
Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Ontem às 16:31
Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Ontem às 15:49
