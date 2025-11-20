«Vocês têm é comichão»: Ana sai em defesa de Marisa

No Secret Story 9, a Caixa dos Mexericos voltou a ‘pegar fogo’ à casa, a troca de farpas não se fez esperar. No Especial, os concorrentes reagiram aos comentários e o ambiente foi tenso. Ana acabou por defender a colega e acusou o ‘Gangue dos Frescos’ de ter inveja do poder de encaixe da concorrente.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

