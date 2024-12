Votação para líder das tarefas: Descubra se a missão de Diogo Alexandre foi bem sucedida

No Secret Story - Casa dos Segredos, a eleição do chefe de limpeza continua e o Marcelo considera que o Diogo passou por cima do Leo, sabendo que o angolano já tinha apelado ao cargo. Ainda assim, o próprio Leo vota no Diogo, sublinhando que para a semana continua na casa e chegará a sua vez. No confessionário, o João acredita que o Leo ficou com ciúmes por terem votado no Diogo e não nele. De volta à eleição, o João atira que, no lugar do Leo, sentir-se-ia pisado pelo Diogo, acreditando que o pilar do concorrente possa estar a ruir. No final das contas, será que o Diogo conseguiu reunir os votos suficientes para ser o chefe de limpeza da semana?