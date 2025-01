Votações em tensão! David Maurício: «Nao me interessa a permanência da Jéssica aqui»

Assim que a Gala termina, Inês comenta com o João Ricardo que este tem boas hipóteses. No quarto Tiago Rufino e Jéssica falam sobre terem chamado Jéssica de arrogante. A concorrente acredita que foi alvo do «voto fácil» e o Tiago confirma que o fez. Mais tarde, Jéssica junta-se a Joana Diniz e a Cláudio Alegre e relembram as votações do David Maurício, criticando a justificação dada pelo concorrente.