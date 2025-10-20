«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu

No Última Hora do Secret Story 9, Horas antes da gala, Dylan dá pela falta da sua máquina de tabaco e ameaça “virar tudo do avesso”. Irritado, procura o objeto e Leandro comenta que o concorrente acordou “estremunhado”. Dylan não leva a bem a crítica e os ânimos exaltam-se. Sem filtros, o concorrente arrasa a postura do Leandro que, por sua vez, confessa ao Pedro que adora atiçar o adversário. Em confessionário, Dylan revela que já nem consegue olhar para a cara do Leandro.
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»