Voz apresenta o Ranking das primeiras impressões: Saiba quem é o mais sedutor

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, ficámos a conhecer o Ranking das primeiras impressões dos concorrentes dentro da casa. Aqui, a categoria é o "mais sedutor". Saiba quem ficou no pódio!

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

VEJA TAMBÉM: Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho» - Secret Story - TVI