Voz canta e Leandro reage: «Qualquer dia fazemos um dueto»

No Secret Story 9, A Voz reuniu os concorrentes no jardim para uma nova atividade, mas Leandro não apareceu. O concorrente estava na cozinha a preparar um pudim e não podia parar de bater as claras, caso contrário murchavam. A voz acaba por chamar o concorrente de forma especial, e ambos cantam. Enquanto isso, no jardim ao frio, os restantes concorrentes não pararam de reclamar à espera do "chef Leandro".

DylanFábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

