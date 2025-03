Voz dá três pistas seguidas para o segredo da semana e o cúmplice, Tiago Rufino reage: «Pare de dar pistas!»

No Secret Story - Desafio Final, durante a tarde, soa o som da Porta Giratória três vezes, com três novas pistas para o segredo da semana. O Bruno corre prontamente para o confessionário, mas uma vez lá dentro, assume que não tem teoria nenhuma, foi apenas para picar a Daniela. Após ver a nova pista, a Daniela regista o segredo e explica a sua teoria. Em sussurros, no jardim, o Tiago, por ser o cúmplice da Voz, reclama aflito com a quantidade de pistas que põe em risco o segredo da semana. Em confessionário, irritado, o Tiago pede à Voz parar de por pistas na casa.