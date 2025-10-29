Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...»

No Secret Story 9, depois de várias discussões relacionadas com a comida, A Voz decidiu intervir. A partir de agora, nenhum concorrente poderá guardar alimentos junto dos seus pertences. Um a um, os concorrentes foram obrigados a recolher todos os alimentos que tinham guardado e a levá-los para a cozinha. No final, a Voz deixa um aviso severo: «A partir de hoje é totalmente proibido esconder comida na minha casa. Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas, drásticas se for preciso.» Veja o momento.

A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!