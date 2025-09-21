Voz distingue os quatro concorrentes mais intensos da semana com privilégios e pistas

No Secret Story 9, a Voz lançou um novo desafio aos concorrentes: escolher quem tinha sido mais intenso durante a semana. As mais votadas foram Lídia, Marisa, Marisa Susana e Ana. No final, Ana e Marisa conquistaram um privilégio, enquanto Lídia e Marisa Susana receberam uma pista valiosa para um dos segredos da casa.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07



Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!