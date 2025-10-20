Já chegámos ao whatsapp!
Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»

No Secret Story 9, a Voz gera alvoroço na casa ao anunciar que uma das manchetes dos jornais que estavam no correio, esconde uma pista para um dos segredos. 

Isto acontece após uma noite de emoções fortes. Não só a gala de ontem foi intensa, marcada pela revelação de segredo de Fábio por Joana - que acabou expulsa pelos portugueses - como no pós-gala, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas. 

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu. 

  • Secret Story
  • Há 30 min
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo

O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?
O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?

Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»
Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»

Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»
Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»

Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»
Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»

Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar
Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

Hoje às 01:39
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Hoje às 00:13
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

Hoje às 00:48
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

Há 2h e 15min
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

Hoje às 00:11
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

Há 53 min
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Há 1h e 4min
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Hoje às 00:13
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Ontem às 22:18
Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Ontem às 21:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Ontem às 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

18 out, 18:17
Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

18 out, 18:05
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Há 2h e 49min
Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Ontem às 20:27
Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ontem às 15:41
Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Ontem às 14:40
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Ontem às 13:14
