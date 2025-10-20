Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»

No Secret Story 9, a Voz gera alvoroço na casa ao anunciar que uma das manchetes dos jornais que estavam no correio, esconde uma pista para um dos segredos.

Isto acontece após uma noite de emoções fortes. Não só a gala de ontem foi intensa, marcada pela revelação de segredo de Fábio por Joana - que acabou expulsa pelos portugueses - como no pós-gala, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.