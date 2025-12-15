Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro

No Secret Story, na eleição do novo chefe de limpezas acontece o inesperado: Liliana é eleita pelos colegas... Mas a Voz tinha outros planos! Fábio acaba por ser o novo chefe de limpezas da casa e escolhe apenas a namorada para fazer parte da sua equipa.
Tudo isto aconteceu após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficaremos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.