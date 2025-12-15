Já chegámos ao whatsapp!
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro

No Secret Story, na eleição do novo chefe de limpezas acontece o inesperado: Liliana é eleita pelos colegas... Mas a Voz tinha outros planos! Fábio acaba por ser o novo chefe de limpezas da casa e escolhe apenas a namorada para fazer parte da sua equipa.

Tudo isto aconteceu após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficaremos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.

  • Há 2h e 6min
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
04:31

Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

19:54
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
05:46

Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»

19:35
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
04:44

Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação

19:21
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
12:55

Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»

19:00
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
02:57

Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»

18:23
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
02:41

Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se

18:03
